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عاجل.. السيسي في احتفال ليلة القدر: نتطلع لرؤية جيل واع من شباب الأئمة والمفكرين

كتب:

نرمين عفيفي
11:17 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي  أنزل الله بها القرآن، داعيا فستلهام روح هذا الشهر الفضيل برتسيخ القيم الإنسانية لنحيا أمة القيم ومكارم الأخلاق، مهنأ حفظة كتاب الله من مصر والعالم، مؤكدا على ضرورة فهم معاني الرآن الكريم ومقاصده السامية التي تدعو لمصلحة البشرية جمعاء، معربا عن تطلعه لرؤية جيل واعي من شباب الأئمة والمفكرين مع الحفاظ على ثوابت الشرع.

السيسي: واصلوا جهودكم لنشر صحيح الدين

وأضاف الرئيس خلال حديثه باحتفالية ليلة القدر، أقول لكم واصلو جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة في نشر صحيح الدين والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي والفهم الحقيقي للإسلام الذي يحمل كل معاني التسامح والرحمة والتعاون والعمل والبناء واعمال العقل وفهم النص ومنهاج الله.

 

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