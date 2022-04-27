مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادثي سير متفرقين بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرين في حادثي سير متفرقين، أحدهما وقع بين سيارتين ربع نقل بمنفلوط، والآخر حادث انقلاب دراجة بخارية بحي شرق أسيوط، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات منفلوط وأسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية بني سند دائرة المركز ووقوع متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع رقم (724 ي ج د) مع سيارة ربع نقل رقم (6479 ي ر ا)/ وذلك أمام مدخل قرية بني سند.

أسماء المتوفى والمصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة حسين محمد محمود شافع، 45 سنة، وإصابة محمد أحمد عبد العال 57 سنة، مهندس تابع لشركة الكهرباء بأسيوط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي، ولا توجد إعاقة بالطريق، وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين في انقلاب موتيسكل بأسيوط

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وقوع حادث انقلاب متوسيكل بعد الخزان الصغير حي شرق أسيوط اتجاه مركز الفتح، ووقوع مصابين.

وبالإنتقال والمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من محمد عادل محمود، 27 سنة، مقيم بمركز الفتح، ومصاب بكسر بالساق اليمنى، وأحمد حسني فايز، 22 سنة، مقيم بمركز الفتح، ومصاب بكسر بالساقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.