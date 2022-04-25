هل سيرتفع اليورو بعد فوز «ماكرون» بالانتخابات الفرنسية؟ خبير بنكي يجيب

عقب الاستطلاعات ألاولية لفوز الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، بالانتخابات في فرنسا ماذا حدث فى سعر اليورو محليا وعالميا في البنوك.

تعرف على سعر اليورو محليا وعالميا

وقال فاروق يوسف، خبير بنكي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن اليورو مستقر اليوم في كافة البنوك المختلفة في مصر فيما تباين سعره عالميا أمام عدد كبير من العملات وخاصة الدولار والجنيه الإسترليني واليّن الياباني.

وتوقع ارتفاع سعر اليورو عقب فوز ماكرون أمام منافسه التقليدي الدولار ولكن ليس بالشكل الدائم، ويعد اليورو أحد أكبر مكونات مؤشر الدولار الأمريكي وقد يعني هذا بعض الضعف للدولار الأمريكي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

- سجل سعر صرف اليورو في البنوك، وفق آخر تحديث للبنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم استقرارا سعريا اليوم الإثنين 25-4-2022

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.341 جنيه مقابل 20 0912 جنيه.

- سجل اليورو مقابل الجنيه فى بنك المصري الخليجي سعر 20.3447 جنيه مقابل 20.0856 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ نحو 20.341 جنيه للبيع، مقابل 20.213 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 20.341 جنيه، مقابل 20.0479 جنيه للشراء.

- وسجل اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد، بسعر 20.341 جنيه، مقابل 20.0479 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك HSBC ليباع بسعر 20.341 جنيه للبيع، مقابل 20.03 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني 20.341 جنيه، مقابل 20.0263 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في بنك ميد نحو 20.34 جنيه للبيع، مقابل 20.03 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك الأهلي الكويتي بيريوس نحو 20.341 جنيه، مقابل 20.0294 جنيه للشراء.

سعر اليورو أمام عدد من العملات الرئيسية اليوم

سجل اليورو قبيل إغلاق البنوك لتعاملاتها بسبب إجازات عيد القيامة تباينا سعريا.

- بيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.0715 بتراجع نسبته 0.696

- بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 137.36 بتراجع 1.037

- بيع اليورو مقابل الدولار الهونج كونج بسعر 8.4075 بتراجع 1.16

- بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري بسعر 1.0270 بتراجع بقيمة 0.645

بيع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني 0.814 بارتفاع نسبته 0.0380%