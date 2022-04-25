اليورو يهبط إلى أدنى مستوى في عامين بعد فوز ماكرون بولاية ثانية

فشل اليورو الحصول على دفعة من إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، وبدلاً من ذلك وصل إلى أدنى مستوى له في عامين.، إذ ضعف إلى ما دون 1.075 دولار مقابل قوة الدولار الأمريكي.

المعنويات متأثرة بالحرب والتضخم

ولا تزال المعنويات تخيم عليها الحرب الروسية في أوكرانيا التي تدخل الشهر الثالث، مع ارتفاع التضخم وتشديد البنوك المركزية في الاقتصاد العالمي المتباطئ.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

وتتوقع أسواق المال أنَّ يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعين المقبلين والبنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو في محاولة لترويض التضخم، الذي يسجل حاليًا عند مستويات قياسية في أوروبا وأعلى مستوياته في 40 عامًا في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، فاز الرئيس الحالي ماكرون بـ5 سنوات أخرى كرئيس لفرنسا بأكثر من 58% من الأصوات مقابل منافسته مارين لوبان، التي حصلت على أكثر من 41%، وهي أعلى حصة لليمين المتطرف حتى الآن.

توقعات بثبات سعر اليورو

من المتوقع أنَّ يتداول سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.07 دولار بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 1.06 دولار في غضون 12 شهرًا.

يُذكر أنَّه يتمّ تحديد سعر الصرف الفوري لليورو مقابل الدولار الأمريكي وتبادله في نفس اليوم، بينما يتمّ تحديد السعر الآجل لليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم ولكن للتسليم والدفع في تاريخ مستقبلي محدد سلفاً.