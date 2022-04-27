الشروط والمستندات المطلوبة للتحويل إلى المدرسة المصرية الدولية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية، عن الشروط والمستندات المطلوبة للتحويل إليها للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك لطلاب الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، وجرى فتح باب التحويلات لها إلكترونيًا على موقع المدرسة.

وقالت المدرسة المصرية الدولية، إنه سيتم فتح باب التحويل للمدارس من يوم 1 مايو المقبل وحتى يوم 31 من نفس الشهر، لافتاً إلى أن جميع الطلبات المقدمة في قوائم الانتظار لحين توافر أماكن واختيار أفضل الطلبة من المتقدمين.

شروط التحويل لـ المدرسة المصرية الدولية

وحددت المدرسة المصرية الدولية شروط التحويل للمدارس من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي وهي كالتالي:-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- فتح باب التحويلات من المدارس التجريبية والخاصة عربي ولغات والدولية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على 95% من مجموع الدرجات في العام الدراسي الحالي.

- الموافقة على اللائحة الخاصة بالمدارس المصرية الدولية.

- اجتياز الطالب المتقدم للاختبارات التي تعقدها المدرسة.

- تقديم طلبات التحويل على موقع المدرسة وطباعتها.

- التحويل على موقع المدرسة بالرقم القومي والبريد الإلكتروني المفعل.

- إدخال البيانات الصحيحة للطالب في الاستمارة المعدة على موقع المدرسة.

استلام الأوراق واستمارات التقديم مطبوعة من على الموقع بالمدرسة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً من 26 مايو وحتى 31 من نفس الشهر.

المستندات المطلوبة للتحويل للمدرسة المصرية الدولية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة للتحويل للمدرسة المصرية الدولية وهي كالتالي:-

- تقديم الاستمارة المعدة من على موقع المدرسة المصرية الدولية والتوقيع عليها.

- تقديم اثبات قيد من المدرسة المحول منها معتمد من الإدارة التعليمية.

- صورة شخصية للطالب المتقدم .

- طباعة لائحة المدرسة موقع عليها من قبل ولي الأمر.

- تقديم بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية يفيد حصول الطالب على 95% من مجموع الدرجات.