مصرع محام في حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ

لقي محامي مصرعه في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام مول العابد بطوخ اتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث والتحفظ على سائق السيارة مرتكب الحادث.

بلاغ بحادث سير على الطريق الزراعي

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام مول العابد اتجاه القاهرة، وانتقلت الأجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة ملاكي قيادة «ا ص الجواد»، 27 سنة ويعمل مهندس ميكانيكا.

وأسفر الحادث عن وفاة المواطن «ع أ»، 39 سنة، ويعمل محامي حر، ومقيم في منشية النور ببنها، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

إصابة 9 أشخاص في حادثين منفصلين

وفي وقت سابق شهدت محافظة القليوبية حادثي تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والآخر بميدان القناطر الخيرية وأسفرا عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم بلمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووقع الحادث الأول على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، حيث انقلبت سيارة سوزوكي عند كوبري قها اتجاه القاهرة، واسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب، وتبين أن الإصابات بسحجات وكدمات، أما الحادث الثاني فوقع بميدان القناطر الخيرية، وأسفر عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات إسعاف مجهزة إلى موقعي الحادثين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.