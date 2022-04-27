دفن جثمان شاب دهسه قطار في محطة أبو صوير بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق صباح اليوم الأربعاء، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه أمس، أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية، داخل محطة قطار أبوصوير، كما أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان وإنهاء تقرير الطبيب الشرعي، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد سقوط شاب من قطار الإسماعيلية الزقازيق أسفل عجلات القطار ووفاته في الحال.

شهود عيان: الشاب سقط من بين العربات

وقال شهود عيان إن الشاب سقط أثناء عبوره من بين سيارات القطارات ما تسبب في وقوعه على شريط السكة الحديد، ولقي مصرعه على الفور.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق، بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

وانتقل فريق من مباحث مركز أبوصوير ومباحث السكة الحديد إلي مكان الواقعة لفحصها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب.

مصرع طفل أسفل عجلات قطار في القصاصين

وكان قد لقي طفل في عمر 6 سنوات، مصرعه قبل أيام، في مركز ومدينة القصاصين أسفل عجلات قطار بأحد الممرات غير المؤمنة المجاورة للقرى.

وقالت المصادر إن الطفل أثناء ذهابه إلى المدرسة في الناحية الغربية من شريط السكة الحديد وحيال عبوره اصطدم به القطار، مما تسبب في مصرعه على الفور.