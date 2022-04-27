محافظ بورسعيد يشهد حصاد القمح في الحقول ويوجه بتذليل عقبات التوريد

شهد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، موسم حصاد القمح في عدد من الحقول الزراعية جنوب المحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 11 ألف فدان من إجمالي 15 ألفا منزرعة فى جنوب وشرق بورسعيد.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد قطعت شوطا كبيرا في التنمية الزراعية، من خلال 135 ألف فدان تقع في زمام المحافظة وحققت الزرعات نجاحات كبيرة سواء في تنوع المحاصيل، وزيادة الإنتاجية عام بعد عام وهو ما دفع إلى دراسة زيادة أراض ومساحات الرقعة الزراعية ببورسعيد.

أراضي بورسعيد الأجود من حيث التربة والإنتاجية

وأصدر محافظ بورسعيد، فى بيان صحفي، توجيهاته بتيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين طبقا للنظام والأسعار المحددة من وزارة الزراعة، مشيراً الى أن أراضي بورسعيد الزراعية تعد من أجود أنواع الأراضي من حيث التربة والإنتاجية التي تزداد بصورة.

والتقى محافظ بورسعيد بالمزارعين خلال الحصاد، واستمع إلى مطالبهم حيث طلب أحد المزارعين بدعم الجهات المختصة للمزارعين جنوب بورسعيد، حيث يعانون من ضعف كميات السولار والسماد.

ووجه محافظ بورسعيد بتذليل كل العقبات أمام المزارعين، من أجل توفير احتياجتهم للزراعة وجني المحصول حتي الوصول إلى المستودعات والشون.

توريد 186 طن من قمح لصوامع بورسعيد

يذكر أنه تم توريد 186 طنا من الأقماح لصوامع مطحن بورسعيد، وذكر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه من المنتظر أن تصل كميات القمح هذا العام إلى 35 ألف طن بزيادة عن العام الماضي، وأوضح أنه تم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقا للضوابط المحددة.