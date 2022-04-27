خدمات حكومية يمكن الحصول عليها خلال إجازة العيد بشكل سريع

في إطار الاستعداد لإجازات عيد الفطر المبارك والتى ستبدأ من يوم الجمعة المقبل ولمدة أسبوع كامل، سهلت الحكومة المصرية، من خلال بوابتها الإلكترونية المختلفة، عملية إنهاء أي مصالح للمواطنين بشكل إلكتروني سريع من خلال الإنترنت، بدون الحاجة إلى انتظار انتهاء فترة الإجازة.

وهناك عدد من الخدمات الخاصة بالاستعلامات عن أي خدمة يريدها المواطن بشكل سريع من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أو البوابات المختلفة لجميع الوزارات، وذلك بشكل أون لاين سريع، كما تمكن البوابات الإلكترونية، المواطن، من حجز دور في أي مصلحة حكومية تستلزم وجوده بشكل شخصي للتوقيع مثل مصلحة الشهر العقاري وغيرها.

وفي إطار حرص «الوطن» على إتاحة جميع الخدمات الحكومية أمام الموطنين، خاصة مع إجازة العيد، نرصد من خلال التقرير التالي، المواقع الإلكترونية والخدمات التي تستطيع الاستعلام عنها، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء فترة الإجازة، والذهاب للوقوف في طوابير الخدمات بالمصالح الحكومية.

وزارة الداخلية

يقدم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عددًا كبير من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، وذلك في إطار خطة الوزارة لتسهيل كل الخدمات على المواطنين، حيث يستطيع أي مواطن الحصول على أي خدمة مثل «بطاقة الرقم القومي، تصريح سفر، استخراج بدل فاقد للبطاقة، رخصة القيادة، مخالفات المرور، قيد عائلي، شهادة وفاة»، وغيرها من الخدمات التي قد يحتاجها المواطن والتى تصله حتى باب المنزل إذا أراد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، من خلال الرابط الإلكتروني

- الضغط على خدمات المواطنين.

- اختار نوع الخدمة التي تريدها.

-الخدمات المقدمة «شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي، شهادة وفاة، وثيقة طلاق، خدمات كبار السن، قيد عائلي».

- قم بكتابة البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة، والمستفيد من الخدمة.

- قم بالتسجيل.

-إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب، والعنوان الذى سيجري تسليم الطلب فيه.

- اضغط على إرسال الطلب.

- من المقرر أن يتم تسليم الطلب، خلال 72 ساعة، من تاريخ الإرسال.

مصلحة الشهر العقاري

يقدم الشهر العقاري والتوثيق، عدة خدمات إلكترونية سريعة للمواطنين، من خلال الموقع الرسمى له أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، منها استخراج صورة رسمية من أي عقد مشهر، أو معرفة موقف إشهار عقد، حجز مكان للحصول على خدمات من داخل الشهر العقاري، استخراج شهادة عقارية، توثيق عقود زواج، توثيق عقود طلاق، استخراج وثيقة زواج، استخراج وثيقة طلاق.

- الدخول على موقع الحكومة من خلال الرابط الإلكتروني

- اختيار دليل الموضوعات.

- اختيار خدمة التوثيق بالشهر العقاري.

- اختيار الخدمة التى تريد الاستعلام عنها من دليل الخدمات.

- كتابة كل البيانات المطلوبة للحصول على الخدمة.

- التسجيل.

موقع المصرية للاتصالات

يتيح موقع المصرية للاتصالات، العديد من الخدمات السريعة للمواطنين، منها الاستعلام عن فواتير التليفونات، سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي، الاستعلام عن باقات الإنترنت وتجديد الباقات المنزلية، وغيرها من الخدمات.

- الدخول من خلال الرابط الإلكتروني

- اختيار نوع الخدمة التي تريدها.