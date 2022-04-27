انخفاض سعر طن الحديد اليوم..هل ستتغير قيمته في الأسواق؟

ازدياد كبير في الأسعار شهدته الأسواق منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ليتجاوز الحديد قيمة 20 ألف جنيه، ولكن صباح الأربعاء، شهدت الأسواق انخفاض سعر طن الحديد اليوم، وفقًا لما كشفه أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، لافتًا إلى أن بعض شركات الحديد بدأت في خفض الأسعار لمواجهة حالة الركود.

وقال «الزيني» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انخفاض سعر طن الحديد اليوم، جاء بقرار من شركة حديد عز فقط، والتي قررت خفض أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيهًا.

انخفاض سعر طن الحديد اليوم

وسجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء وفق «الزيني»، نحو 19170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع «الزيني» أن تبدأ شركات الحديد الأخرى، في خفض أسعاره أسوة بشركة حديد عز.

توقعات بانخفاض الحديد

كما انتشرت تقارير تفيد باستعداد مصانع الحديد لإعلان الأسعار الجديدة الخاصة بتسليمات شهر مايو المقبل، وسط توقعات بتراجع طفيف في السعر خاصة بعد تراجع أسعار مكوناته منها البيليت، والخردة، على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتزايد الإغلاقات في بكين نتيجة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقع أيمن العشري، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن تشهد أسعار الحديد تراجعًا مع هدوء أسعار المدخلات عالميًا، وهدوء الطلب المحلي.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع منتجي الحديد والأسمنت، لضبط أسواق مواد البناء، حيث كلف «مدبولي» خلال الاجتماع، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدراسة تكلفة إنتاج الحديد والأسمنت من أجل التوصل إلى سعر عادل بهدف إحداث التوازن المطلوب، وضمان عدم تأثر المشروعات التي يتم تنفيذها.

وشهد الشهر الماضي زيادات في أسعار الحديد، هي الأعلى على الإطلاق، بعد تخطي سعر طن الحديد حاجز 20 ألف للمرة الأولى، كما تجاوز طن الأسمنت حاجز 1500 جنيه.