سعر طن خام الحديد يصل إلى 150 دولارا وسط توقعات بالتراجع

ارتفعت أسعار خام الحديد إلى 150 دولاراً للطن في أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021، بحسب مؤشر «Trading Economics» الذي يشير إلى أنه من المتوقع تداول خام الحديد عند 148.21 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022).

توقعات بتراجع خام الحديد لـ132 دولاراً

تشير المنصة التي تضم 25 مليون مؤشراً اقتصادياً، إلى أنه وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من «Trading Economics»، وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن يتمّ التداول لسعر خام الحديد عند 132.12 دولار في غضون 12 شهرًا.

إعادة تخزين قوية متوقعة في الصين

تاريخيًا، سبق أن وصل خام الحديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 في مايو من عام 2021، على مؤشر «Trading Economics»، ويتوقع المستثمرون إعادة تخزين قوية في الصين بمجرد تخفيف السلطات هناك قيود التنقل على السكان في شنغهاي المغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

خفض الإنتاج الصيني بسبب كورونا

وأدت عمليات الإغلاق في تانجشان الصينية، أكبر مدينة لصناعة الصلب، إلى اضطرابات في النقل، حيث خفض معظم المنتجين الإنتاج وسط نقص في المواد، وكان ارتفاع الأسعار أكثر هو المرجح بتحفيز إضافي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وعلامات على مرونة قطاع الصناعة الصيني.

ارتفاع العقود الآجلة الجمعة الماضية

وارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد الصيني 3%، يوم الجمعة الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي لتحقق المكاسب من نقص الإمدادات في المصانع بسبب الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا المنتشر هناك.

ويستخدم الحديد المنتج من قطاع صناعة الصلب في مشروعات البنية التحتية ومشاريع البناء الأخرى، وتعد أكبر منتجي خام الحديد الصين وأستراليا والبرازيل، وتشمل الدول الأخرى الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.