سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 أبريل في الأسواق المحلية

شهد سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق المحلية، تباينًا في الأسعار، إذ استقر سعر طن الحديد ليتراوح ما بين 19700 جنيه، إلى 20 ألف جنيه، ليسجل نفس أسعار أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت ليتراوح ما بين 1310 جنيهًا، وحتى 1330 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها بشكل يومي، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 أبريل 2022، وفق نشرة الأسعار الصادرة على اتحاد الغرف التجارية في السطور التالية:

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد نحو 19700 جنيه في عدة شركات لتصنيع الحديد، وهي «سرحان وعطية والعتال والمعادي والكومي والعشري ومصر ستيل والمراكبي»، بينما جاء السعر الأعلى في حديد عز وبشاي، والمصريين، بنحو 20 ألف جنيه للطن.

أما سعر الأسمنت فقد تراجع ما بين 10 إلى 20 جنيهًا في الطن، ليتراوح السعر ما بين 1310 جنيهات إلى 1330 جنيهًا، تسليم المصنع، ويضاف إليها تكلفة النقل ومكسب تجار الجملة، وجاءت الأسعار كالآتي:

انخفاض سعر طن الأسمنت

وانخفض سعر طن الأسمنت في شركة المنيا للأسمنت «المعلم» وأسمنت وادي النيل، كما جاء سعر الأسمنت في شركة العربية للأسمنت «النصر»، بنحو 1310 جنيهات مقابل 1330 جنيهًا أمس.

بينما سجل سعر الأسمنت في الشركة «لافارج» للأسمنت «المخصوص» نحو 1320 جنيهًا، مقابل 1350 جنيها أمس.

وسجل سعر طن أسمنت حلوان، بنحو 1325 جنيها، ووصل في شركة مصر للأسمنت قنا «المسلة»، إلى 1315 جنيها.

ووصل سعر الشركة العربية للأسمنت «المسلح» وشركة الأسمنت للسويدي، إلى سعر 1330 جنيهًا للطن، مقابل 1360 جنيها أمس.