المتهمتان في مذبحة المرج لم يبديا أي رد فعل بعد الحكم بإعدامهما «صور»

حصلت «الوطن» على صور المتهمتين في قضية مذبحة المرج، بعد صدور الحكم عليهم من قبل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف، بالإعدام في حقهم عن قضية قتل الأطفال الثلاثة وانقضاء الدعوى للمتهم الأول بوفاته.

وبعد النطق بالحكم على المتهمين، اليوم الأربعاء، إثر عودة أوراقهم من فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ولم تصدر عن أي من المحكوم عليمها بالإعدام أى رد فعل تجاه الحكم وظلوا صامتين.

وجاء في أوراق القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، «إيمان. ز، 32 عاما، عاملة»، «أحمد. ع، 33 عاما، عاطل»، «هالة.م، 50 عاما، ربة منزل»، بقتل الأطفال «مالك وجنى» وطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولي والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمين النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكي مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودي بحياتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم التعدي على زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية «إيمان» جسديا، محدثا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهما طفلتين ملك مواليد 2015 وجنى 2016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقيدها داخل المنزل.

وكانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.