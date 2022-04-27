توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس الحار على جميع أنحاء الجمهورية، عدا المحافظات الشمالية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الأرصاد في بيان، إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، فيما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 48 والصغرى 25.