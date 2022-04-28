أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-4-2022

يهتم متابعو الأخبار الاقتصادية والمهتمين بالشئون العالمية والاستثمار بالبحث عن أسعار العملات المختلفة بشكل يومي من دولار ويورو وجنيه إسترليني وريال سعودي في البنوك الخاص والحكومية.

وسعيا من «الوطن»، لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات اليوم الموافق 28 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم نحو 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم نحو 23.43 جنيه للشراء، ونحو 23.55 جنيه للبيع.

كما سجّل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 23.46 جنيه للشراء، و23.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجّل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.