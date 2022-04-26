أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سجلت أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي اختلافا أمام الجنيه المصري، ويهتم المواطنون بمتابعة تطورات أسعار الأوراق النقدية بشكل مستمر، خاصة في ظل التذبذب الاقتصادي في العالم.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 20.05 جنيه للشراء مقابل 20.43 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو 20.14 جنيه للبيع مقابل 19.83 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر 20.31 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار نحو 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.50 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، 23.52 جنيه للشراء، ونحو 23.89 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سعر 24.16 جنيه للشراء، ونحو 24.26 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 24.16 جنيه للشراء، و24.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أما الدرهم الإماراتي الذي اهتم بمتابعته عدد كبير من المواطنين، فسجل سعره 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.02 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.