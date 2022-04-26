المستندات المطلوبة للتقدم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2022-2023

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس للمدارس اليابانية، والتي فتح باب التقديم بها اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.

وقالت وحدة المدارس المصرية - اليابانية، إنّ لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، دون إبداء أسباب.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس المدارس اليابانية وهي كالتالي:-

- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لشركة «إيميرالد للتطوير التعليمي» لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه «اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع إليه موضحا اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني».

فرصة واحدة للتقديم في المدارس اليابانية.. واستبعاد البيانات المغلوطة

- بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم فيقدم بالإضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات الآتية:-

- صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات.

- تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين.

- يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للاجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن مفردات مرتب حديثة (شهر بحد أقصى).

- يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب ان يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر «حفظ» وظهور رسالة «تم التسجيل بنجاح» يكون استنفدت الفرصة الوحيدة للمتقدم، وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سيتم الاستبعاد نهائيا، حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

- سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

- كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.