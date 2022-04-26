شروط التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022- 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لوظائف للمديرين ووكلاء للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022/2023، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون على رابط للتقديم لكل من لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة بالتدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية.

شروط التقديم للعمل بالمدارس اليابانية

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم لوظائف للمديرين ووكلاء للمدارس بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022/2023، وهي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال، بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية ولتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتى رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

خبرة مثبته في مجال التدريس

- أن يكون لدى المتقدم لوظائف المدارس اليابانية من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائى بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقنا للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية، وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.