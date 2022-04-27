ارتفاع أرباح الشركات الصينية بنسبة 8.5% خلال أول 3 أشهر من عام 2022

ارتفعت الأرباح التي حققتها الشركات الصناعية في الصين بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 19.56 تريليون يوان صيني في الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنة بزيادة قدرها 5% في الشهرين الأولين من العام.

نمو الأرباح

بحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني، نمت الأرباح في كل من الشركات الصناعية المملوكة للدولة بنسبة 19.5% والقطاع الخاص بنسبة 3.2%، على الرغم من تحديات الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا أوكرانيا.

24 صناعة ارتفاعًا في الأرباح

من بين 41 صناعة شملها الاستطلاع، شهدت 24 صناعة ارتفاعًا في الأرباح، بما في ذلك استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 151.1%، وتعدين وغسيل الفحم 189.0%، وصهر المعادن غير الحديدية بنسبة 74.8٪، والمنتجات الكيماوية بـ18.4%، والمنسوجات 14.0%، الآلات والمعدات الكهربائية 10.4%، المنتجات المعدنية غير المعدنية 5.2%، الكمبيوتر، الاتصالات 2.8%.

انخفاض الأرباح في المعدات العامة

في المقابل، انخفضت الأرباح في المعدات العامة بنسبة 17.0%، زعلى رأسها البترول، الفحم، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 29.8%، والكهرباء بنسبة -35.2% ، صهر المعادن الحديدية -49.7%.

متوسط أرباح الشركات في الصين

وبلغ متوسط أرباح الشركات في الصين 1891358.54 مليون يوان صيني من عام 1996 حتى عام 2021، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7975010 مليون يوان صيني في نوفمبر من عام 2021 وأدنى مستوى قياسي بلغ 1617 مليون يوان صيني في فبراير من عام 1998.

أرباح الشركات في الصين

من المتوقع أن تصل أرباح الشركات في الصين إلى 200000.00 مليون يوان بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه إجمالي الأرباح الصناعية في الصين نحو 7150000.00 CNY Million في عام 2023.

وفي الصين، تشير أرباح الشركات إلى إجمالي أرباح جميع المؤسسات الصناعية المملوكة للدولة والمؤسسات الصناعية غير المملوكة للدولة مع إيرادات مبيعات سنوية تزيد عن 5 ملايين يوان.