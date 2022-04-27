«الصحة» تطلق اليوم قوافل طبية مجانية في 3 محافظات.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» عن إطلاقها عددا من القوافل الطبية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» على مدار اليوم الأربعاء، بهدف الكشف على المواطنين وعلاجهم بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.

وتطلق وزارة الصحة والسكان قوافل طبية بشكل يومي في مختلف محافظات الجمهورية، وتحديداً داخل القرى والأماكن النائية التي لا يصل إليها الخدمات الصحية، من أجل مساعدة المواطنين في الكشف والعلاج بشكل مجاني.

تفاصيل القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها على مدار اليوم

وتستعرض «الوطن» تفاصيل القوافل الطبية التي سوف يتم إطلاقها على مدار اليوم في 3 محافظات على مستوى أنحاء الجمهورية، سواء أماكن القوافل الطبية في المحافظات أو التخصصات الطبية المتاحة خلال هذه القوافل.

أماكن قوافل وزارة الصحة الطبية في 3 محافظات

وأوضحت وزارة الصحة أماكن القوافل الطبية بالتفصيل والتي سيتم إطلاقها خلال اليوم، وهي كالتالي:

1 - محافظة الجيزة، وتحديدا في «القبابات» التابعة لحي أطفيح.

2 - محافظة سوهاج، وتحديدا في «الكوامل بحري».

3 - محافظة الوادي الجديد، وتحديدا في «الشركة 55» و«الشركة 17» التابعتين لمركز الخارجة.

التخصصات الطبية المتوفرة في القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التخصصات الطبية التي سيتم توفيرها خلال القوافل الطبية وهم عبارة عن 13 تخصص طبي، يستطيع كافة المواطنين الموجودين في الأماكن المذكورة الاستفادة بها، وهم كالتالي:

1 - نساء وولادة.

2 - خدمات تنظيم الأسرة.

3 - الجراحة.

4 - الأسنان.

5 - الرمد.

6 - الأطفال.

7 - الباطنة.

8 - العظام.

9 - الأنف والأذن.

10 - القلب.

11 - خدمات التحاليل.

12 - الجلدية.

13 - خدمات الأشعة.

ومن الجدير بالذكر، إن قوافل «حياة كريمة» الطبية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان بشكل يومي تحتوي على صيدليات بها مختلف الأنواع من الأدوية.