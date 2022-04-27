أكبر تشاؤم في أوساط المستثمرين السويسريين منذ 2016.. تعرف على الأسباب

انخفض مؤشر ثقة المستثمرين السويسري إلى -51.6 في أبريل من عام 2022، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2016، من -23.8 في الشهر السابق.

ورأى محللون ماليون سويسريون، في تقرير مؤشرZEW للثقة الاقتصادية وجود تحديات كبيرة أمام الاقتصاد السويسري، في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق الصارمة في الصين بسبب تفشي كورونا، وزيادة تشديد السياسة النقدية.

ارتفاع مؤشر الأوضاع الحالية إلى 38.7%

علاوة على ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها أكثر من نصف المحللين في الاستطلاع معدل تضخم خارج النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري في نهاية العام، ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الأوضاع الحالية إلى 38.7 من 33.3 في الشهر السابق.

بلغ متوسط مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في دولة سويسرا -3.21 من عام 2006 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 72.20 في مايو من عام 2021 وأدنى مستوى قياسي عند -91.10 في أكتوبر من عام 2008.

مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية

من المتوقع أن يصل مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في سويسرا إلى 12.00 بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه مؤشر الثقة الاقتصادية لجمعية CS-CFA لسويسرا حول 15.00 في عام 2023 و 7.00 في عام 2024.

في سويسرا، يقيس مؤشر الثقة الاقتصادية لجمعية CS-CFA مستوى التفاؤل لدى المحللين بشأن التطورات الاقتصادية المتوقعة خلال الأشهر الستة المقبلة، ويغطي الاستطلاع ما يصل إلى 350 محللاً ماليًا واقتصاديًا.

ويتكون المؤشر من الفرق بين النسبة المئوية للمحللين المتفائلين ونسبة المحللين المتشائمين بشأن تطور الاقتصاد، ولذلك، يقيس مؤشر ZEW للثقة على مقياس من -100 ويتوقع جميع المحللين أن يتدهور الاقتصاد حتى 100 ويتوقع جميع المحللين تحسنه، بينما تشير القيمة 0 إلى الحياد.