 التضخم يسجل أعلى معدلاته على الإطلاق في إحدى الدول الأوروبية

ارتفعت أسعار المستهلك في البوسنة والهرسك وهي إحدى الدول الأوروبية بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي في مارس من عام 2022، بعد ارتفاع بنسبة 8.1 في المائة خلال الشهر السابق، ليكون بذلك أعلى معدل تضخم على الإطلاق، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى رفع تكاليف النقل بنسبة 24.5 في المائة مقابل 15.4 في المائة في فبراير، والأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 14.8 في المائة مقابل 13.3 في المائة، والإسكان والمرافق بنسبة 8.3 في المائة مقابل 7 بالمائة.

وشهدت أسعار المفروشات وصيانة المنزل ارتفاعًا أيضًا بنسبة 6.3% مقابل 5.1%، على أساس شهري، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.8 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ يناير من عام 2006 ، من 1.5 في المائة في فبراير.

بحسب وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك، بلغ متوسط معدل التضخم في البوسنة والهرسك 1.58 في المائة من عام 2006 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.20 في المائة في مارس من عام 2022 وأدنى مستوى قياسي بلغ 2.10 في المائة في مايو من عام 2020، ويقاس معدل التضخم الارتفاع أو الانخفاض الواسع في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة قياسية من السلع.

توقعات بتسجيل التضخم نسبة 9.00% في نهاية يونيو

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في البوسنة والهرسك 9.00% بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل التضخم في البوسنة والهرسك نحو 5.20 في المائة في عام 2023 و 3.40 في المائة في عام 2024.