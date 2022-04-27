«حقوق الإنسان»: نتوقع مزيدا من الإفراج عن المسجونين ونرحب بإعادة تشكيل لجنة العفو

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الايام الماضية ورسالته لهم بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية، كما رحب المجلس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، الأمر الذي يبشر بمزيد من الإفراجات.

حقوق المواطن المصري

يرحب المجلس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع توجهات الدولة المصرية في الاعلاء من قيمة الحوار المجتمعي وإشراك كافة مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد يقوم علي أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.

ويؤكد المجلس أن دعوة الرئيس تؤكد أن الايمان بالتعددية، واحترام الرأي والرأي الآخر ضمان للاستقرار والتنمية وهو التوجه الذي يبني عليه الرئيس رؤيته لمستقبل كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل أبنائه، ويشدد علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤلياتها، مثلما تقدم من خلال المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رؤية شاملة تتيح للحوار السياسي المقترح من جانب رئيس الدولة ضمانات حقيقية للنجاح.

الحوار المجتمعي

كما يرحب المجلس بدعوة الرئيس انطلاقا من عام 2022 عام المجتمع المدني لاطلاق منصة للحوار تضم منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والمجلس القومي لحقوق الانسان لاقتراح التعديلات التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوة سيادته للمؤتمر الوطني للشباب لادارة حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني يضم كل القوي السياسية دون استثناء او تمييز، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، يضفي قدرا كبيرا من الاهمية علي المبادرة الرئاسية وتعطي أفضلية للشباب في تشكيل مستقبلهم.

ويثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك الخطوة ويعرب عن استعداده التام للعمل مع إدارة المؤتمر الوطني للشباب والاحزاب وقوي المجتمع المدني من أجل إنجاح الحوار السياسي الشامل.

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها وإعادة تشكيلها بما يضمن وجود ممثلين لتيارات مختلفة يؤكد أن هناك نية حقيقة لتبني خطوات جادة علي طريق غلق ملف يتسبب في حالة من التشويش والالتباس في صورة مصر الخارجية، فضلا عن تأثيراته السلبية علي فرص الحوار السياسي بين مختلف مكونات المجتمع المصري.