علي جمعة: أتعجب من الذين يهاجمون السنة لأن 3 أحاديث لا تعجبهم«فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، إن الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ذكر أكثر من 10 ألف صحابي جليل في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»، حيث قسّم كتابه إلى 4 أقسام، مثلا، فإنّ الأول اختص بالصحابة الذين لا خلاف عليهم، ورتبهم على أساس الحروف الأبجدية، وخصص القسم الثاني للأشخاص المشكوك في صحابتهم، ووضع فيهم الرجال والنساء.

وأضاف «جمعة» خلال حواره ببرنامجه «مصر أرض المجددين»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على القناة الأولى، أن الكتاب استفاد من كل من قبله الذين كتبوا في طبقات الصحابة، مثل ابن عبدالبر، والذهبي، أي أنه جمع فأوعى، لكنه لم يكتفِ بالكلام عن الصحابة الأوائل، لكنه أخذ كتابا سابقا له اسمه «تهذيب الكمال»، فهذّبه.

تهذيب تهذيب الكمال

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «بعد أن كان البحث معقدا بالطريقة التي وضعها المِزِّي صاحب الكتاب، حتى صار تهذيب التهذيب، فقد كان يتكلم عن كل حلقة من حلقات السند، أي ملف لكل راوٍ، فهناك من سمعوا الحديث من النبي مباشرة».

عدد الصحابة

وأشار، إلى أن عدد الصحابة كان 114 ألف شخص، لكنه ذكر نحو 10 ألف صحابي جليل في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»، منهم 1700 صحابي قاموا برواية الحديث النبي، منهم 900 صحابي جليل قاموا برواية حديث واحد، وروى الكثير من الأحاديث نحو 15 صحابيا.. أتعجب من الذين يهاجمون السنة عشان في 2 حديث أو 3 أحاديث مش عاجباهم».