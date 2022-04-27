عاجل.. روسيا تطرد 8 دبلوماسيين يابانيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 8 دبلوماسيين يابانيين، بحسب نبأ عاجل نقتله قناة روسيا اليوم، في خطوة تأتي وسط خلافات كبيرة بين موسكو وطوكيو في الأسابيع الماضية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه يجب علي الدبلوماسيين اليابانيين الثمانية المطرودين مغادرة الأراضي الروسية قبل 10 مايو المقبل، وبذلك تنضم اليابان إلى عدد من الدول التي قررت طرد دبلوماسيين روس وردت موسكو عليهم بالمثل.

اليابان من أشد المعارضين للعملية العسكرية الروسية

وكانت اليابان من أشد المعارضين تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ بدايتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

كما دعمت اليابان العقوبات المفروضة على موسكو، وانضمت كذلك إلى بعض الدول التي قررت طرد دبلوماسيين روس على خلفية التحرك العسكري الروسي ضد كييف.