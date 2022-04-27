عاجل.. اتفاق أمريكي فرنسي لزيادة الدعم الأمني لأوكرانيا

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والفرنسي جان إيف لودريان، زيادة الدعم الأمني للقوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ولودريان، اتفقا على زيادة الدعم الأمني للقوات الأوكرانية، في مواجهة القوات الروسية.

زيادة الدعم الأمني للقوات الأوكرانية

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ولودريان بحثا اتخاذ تدابير إضافية لمحاسبة بوتين ونظامه.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في 24 من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع، قبل أن تتعقد المفاوضات وتعلن روسيا توقفها.