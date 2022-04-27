«خدها من غير فلوس».. بائع مناديل يضحي ببضاعته من أجل شاب غريب

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، حيث طلب من مسن يبيع المناديل واحدة، وسأل الرجل عن المال وأنه لا يملك أي مال، ليرد عليه البائع بقوله: «ياعم عادي اللي انت عايزه».

بائع المناديل: «عندي 4 ولاد 2 منهم في مدارس وواحدة معاقه وواد صغير في 5 ابتدائي»

وفي أعقاب ذلك قرر مذيع البرنامج إعطاء أموال لبائع المناديل بعدما هم بالسير بعيدا عنه، وقال له المذيع: «مالك زعلان ليه، طلبت منك مانديل ادتهالي وقولتلي عادي، بس انت بتسترزق فيهم يعني أنا ممكن أخدهم وأمشي، إحنا بنعمل مواقف إنسانية لبرنامج تلفزيوني وحضرتك راجل كريم أكرمتنا»، ليرد عليه الرجل بقوله: «أنا عندي 4 ولاد 2 منهم في مدارس وواحدة معاقه وواد صغير في 5 ابتدائي».

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