المفوضية الأوروبية تقترح تعليق رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية

اقترحت المفوضية الأوروبية، تعليق رسوم الاستيراد على جميع المنتجات الأوكرانية، لمساعدة اقتصاد البلاد خلال الحرب مع روسيا، ويأتي التعليق المقترح لمدة عام بعد يوم من إعلان بريطانيا إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ويحتاج القرار إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه البالغ عددها 27 دولة حتى يدخل حيز التنفيذ.

وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي ، إن الإجراءات «غير المسبوقة» تهدف إلى تخفيف الصعوبات التي تواجه المنتجين والمصدرين الأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي.

وقالت في بيان إن هذه «الخطوة بعيدة المدى مصممة للمساعدة في تعزيز صادرات أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي»، مضيفة: «وسوف يساعد في تخفيف الوضع الصعب للمنتجين والمصدرين الأوكرانيين في مواجهة الغزو العسكري الروسي».

UNPRECEDENTED: EU grants #Ukraine zero-tariff, zero-quota trade.



These measures will boost trade & keep its economy going. This is vital to win the war and recover post-war.



This shows 's unwavering commitment to helping in its hour of need.

https://t.co/bStnWPnmoc pic.twitter.com/8yTqitp1ZZ