صناع مسلسل راجعين يا هوى ينتهون من تصوير المشاهد الأخيرة

انتهى صناع مسلسل راجعين يا هوى من تصوير المشاهد الأخيرة في المسلسل، الذي يعرض بالسباق الرمضاني الحالي 2022، حسب ما أعلن المخرج محمد سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انتهاء تصوير راجعين يا هوى

ونشر سلامة، صورة تجمع صناع العمل بعد انتهاء التصوير، وعلق عليها: «فركش مسلسل راجعين يا هوى، شكرا لكل من ساهم في هذا العمل من العاملين خلف الكاميرا إلى الممثلين، كنتم جميعا نجوم هذا العمل شكرا».

أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25 مواجهة بين خالد النبوي، وشريف حافظ بعد الفيديو الفاضح الذي انتشر لأخته سلمى أبو ضيف، كما حذرهم بليغ بعدم الاقتراب منها أو أذيتها، ونتيجة للمواجهة التي حدثت بين بليغ وشريف حافظ قام الأخير بتأجير شخص يدعى «ماظو» للتخلص من بليغ.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

يقوم ببطولة مسلسل راجعين يا هوى العديد من النجوم، وهم: خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال، شريف حافظ، وغيرهم من الفنانين، والعمل مأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما.