هنا شيحة: خالد النبوي رشحني لدوري في مسلسل راجعين يا هوى

أعربت هنا شيحة عن سعادتها بردود الفعل التي استقبلتها حول دورها في مسلسل راجعين يا هوى المعروض ضمن السباق الرمضاني، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الترشيح جاء من قبل خالد النبوي وأنها عندما قرأت الورق تحمست له بشدة وشعرت برائحة مسلسلات زمان.

هنا: خالد النبوي رشحني لراجعين يا هوى

وقالت هنا شيحة: «الحدوتة مميزة للغاية، فالترشيح كان من جانب خالد النبوي وحدثوني عن الدور وتحمست له عندما عرفت مجرى أحداثه، وكنت متحمسة أنني أعمل مع خالد النبوي الصديق العزيز لأن العمل معه ممتع، إضافة إلى المخرج محمد سلامة فهو موهوب ومتميز وتفاصيله مختلفة ومميزة، ويعرف ما يريده من كل ممثل، وهو أمر يكون مريح للممثلين»، وقال عن السيناريست محمد سليمان عبد الملك، أنه مؤلف حساس للغاية وأخذ الحدوتة وصنع منها نصًا مميزًا، مؤكدة أن جميع العناصر التي عملت معها في المسلسل كانت عناصر محمسة للعمل بكل طاقة وحب.

الجمهور يتعاطف مع هنا شيحة

وأضافت هنا شيحة، أن الجميع متعاطف معها وأحبت ردود الفعل، كما كشفت عن حدوث مفاجآت كثيرة في الحلقات المقبلة بينها وبين خالد النبوي، مؤكدة أنها سوف تستمر حتى الحلقات الأخيرة من المسلسل.

وعن باقي فريق العمل قالت هنا شيحة، إنها سعيدة للغاية بالعمل مع الجميع وكانت تتمنى أن تجمعها مشاهد بـ يسيرية التي قامت بدورها وفاء عامر، مشيدة بأداءها في المسلسل.