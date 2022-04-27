«مصر الخير» تشيد بدعم الرئيس للعمل الأهلي «وضعنا حلولا جذرية»

أشادت مؤسسة «مصر الخير» بالدعم اللامحدود للعمل الأهلي الذي يوجه به دائما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

الرئيس حرص منذ توليه المسئولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا

وأعربت المؤسسة عن شكرها للرئيس علي رعايته الكريمة وتوفير سيادته لكل ما من شأنه خدمة المجتمع، إيمانا منه بأهمية العمل الأهلي في تنمية الوطن والمواطن حيث حرص منذ توليه المسئولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وشدد كثيرا علي أن مصر الجديدة لا تنسي أيا من أبنائها.

وأشارت مؤسسة «مصر الخير» إلي أن فريق عمل برنامج الغارمين ومؤسسة «مصر الخير» يعملون ليل نهار لفك كرب الغارمين حيث تعمل المؤسسة حالياً على فك كرب 3 آلاف غارم وغارمة للم شمل الأسرة خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك كما تقدم المؤسسة كافة أوجه الحماية الاجتماعية لأسر الغارمين لتلبية كافة احتياجاتهم ويأتي ذلك فى إطار جهود المؤسسة للحد من الظاهرة حيث نجحت، في فك كرب ما يزيد عن 80 ألف حالة من الغارمين والغارمات حتى الآن كما تم توفير الآلاف من فرص العمل لهم لتمكينهم اقتصاديا وتأمين مصدر دخل ثابت لهم ولأسرهم، حتى لا يعودوا إلى دائرة الغرم مرة أخرى.

المؤسسة من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي نبهت لظاهرة الغارمين

كما أكدت المؤسسة شكرها وتقديرها الكبير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التي لا تدخر جهدًا في دعم برنامج الغارمين، ولا تتوانى في تقديم أي مساعدة، وتذليل أي عقبة تواجه تلبية احتياجات أسر الغارمين .

وقالت مؤسسة «مصر الخير» في بيان لها، إن المؤسسة من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي نبهت لظاهرة الغارمين وعملت علي وضع حلول جذرية وأولت أهمية كبيرة لها، وخاصة الغارمات المعيلات والأرامل والمسنين، منذ سنوات عديدة، حيث أنشأت برنامج متكامل للتعامل مع الظاهرة وحل القضايا الغارمين منذ عام 2010.

وأضافت أن برنامج الغارمين يعمل تحت رعاية وتنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف فك كرب أكبر عدد من الغارمين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل لهم، أو دخل ثابت لمواجهة أعباء الحياة.

ولفتت إلى أنه يمكن القضاء على العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الفقر وأطفال الشوارع والجهل والمرض بالقضاء علي ظاهرة الغارمين.