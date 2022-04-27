طرق دفع الفواتير لتجنب انقطاع الخدمة في إجازة عيد الفطر 2022

أيام قليلة تفصلنا عن إجازة عيد الفطر المبارك، ويتعرض الكثير من المواطنين إلى العديد من المواقف التي تضيع عليهم بعض المعاملات، وتجعلهم يبحثون عن حلول لها، نظرا لإجازة الشركات الخاصة بالمرافق المختلفة في المنزل، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي تتيح للمواطنين دفع الفواتير الخاصة بهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك برغم الإجازة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير الطرق المختلفة التي تتيح للمواطنين دفع الفواتير الخاصة بهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حتى يتجنبوا انقطاع الخدمة عن المنزل مثل الكهرباء والمياه والإنترنت والتليفون، وغيرها من الفواتير الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

طرق دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفون في إجازة عيد الفطر

هناك الكثير من الطرق المختلفة التي تتيح للمواطنين دفع فواتير المرافق المختلفة، مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون الأرضي والإنترنت المنزلي، وتتمثل في الآتي:

1- المحافظ الإلكترونية للبنوك

تحرص الكثير من البنوك على إتاحة المحافظ الإلكترونية لعملائها، حتى تمكنهم دفع الفواتير الخاصة بهم وفواتير المرافق الخاصة بالمنزل، ويمكن للراغبين في دفع الفواتير الخاصة بهم الدخول على المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

2- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات

وتتيح شركات الاتصالات للعملاء فرصة فتح المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم، مثل «فودافون كاش، اتصالات كاش»، ويستطيع العملاء من خلال هذه الخدمة تحويل الأموال ودفع الفواتير، وتوفير الأموال الخاصة في حساباتهم.

3- شبكات التحصيل الفوري

توفر شبكات التحصيل الفوري الكثير من ماكينات التحصيل لدى وكلائها في جميع محافظات مصر، وتتيح للمواطنين فرصة دفع الفواتير الخاصة بهم في أيام الإجازات، من خلال التوجه إلى أحد الوكلاء الذين لديهم ماكينات شبكات التحصيل الإلكتروني، ودفع الفواتير الخاصة بهم.