شركات المياه تطرح قطعة ذكية تتصل بالصنبور: تتحكم في الفواتير وترشد الاستهلاك

يتساءل عدد كبير من المشتركين بجميع فروع وادارات شركات مياه الشرب بالمحافظات، عن المميزات والاستفادة من طرح الشركات لاستخدام المشتركين للقطع الموفرة، لترشيد استهلاك المياه بالمنازل، وبالتالي خفض قيمة الاستهلاك لفواتير المياه.

قطع ذكية غاية فى البساطة تركب على طرف الصنبورأووصلات المواسير

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القطع الموفرة، قطع ذكية غاية فى البساطة، تركب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير، تتحكم في ضغط المياه، من خلال مزج المياه مع الهواء، لتعظيم الاستفادة من استهلاك المياه.

استخدام القطع الموفرة يعظم الاستفادة من استهلاك المياه

وحددت شركة مياه الشرب، 14 ميزة لاستخدام القطع الموفرة لتعظيم الاستفادة من استهلاك المياه بالمنازل، منها توفير يصل من 35% إلى 50% دون التأثير علي كفاءة الاستخدام للمياه، إضافة إلى أنها تعتبر أحدث تكنولوجيا لتوفير المياه بأيد مصرية.

القطع الموفرة مناسبة للاستخدام بجميع انواع الخلاطات والحنفيات

واشارت الشركة، إلى أن القطع الموفرة، يناسب الاستخدام في المنازل والفنادق والجهات الحكومية، ودور العبادة، إضافة إلى مناسبة جميع أنواع خلاطات وحنفيات المياه، وسهلة الفك والتركيب، وغير قابلة للانسداد، إضافة إلى أن مكونات آمنة تمنع تكون الكلس.

سعر القطع الموفرة فى متناول الجميع

قالت إنه لا توجد مجال لتكون البكتيريا لاستخدام القطع الموفرة، إضافة إلى أن السعر فى متناول الجميع، وتوفر من 16 لترا مياه 3.5 لتر للحنفيات العادية.

توفير استخدام القطع الموفرة بالمنازل

ولفتت إلى أن استخدام القطع الموفرة بالمنازل، يوفر من 24 لتر مياه إلى 9 لترات للدش، ويوفر 16 لتر مياه إلى 6 لترات لحوض المطبخ، و يوفر من 16 لتر مياه الي 6 لتر لشطاف الحمام ويوفر من 12 لتر مياه الي 3 لتر لحوض الحمام.