شركة مياه الشرب بأسوان تتعاون مع «ضامن» لسداد الفواتير إلكترونيا

شركة «ضامن» لتقديم حلول الدفع الإلكتروني، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بأسوان، لتسهيل كافة الخدمات المتعلقة بالسداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة.

وذكرت شركة «ضامن» في بيان لها اليوم، إنه جرى توقيع عقد الشراكة في حضور كل من المهندس يحيى عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه بأسوان، والدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن، وعدد كبير من قيادات الشركتين.

من جانبه أكد المهندس يحيى عبد المنعم، رئيس شركة مياه أسوان، أن الشركة كإحدى شركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حريصة على تحديث منظومة التحصيل وسداد فواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين، وذلك بواسطة محصلين تابعين لشركة المياه باستخدام ماكينات ضامن للدفع الإلكتروني (POS).

إتاحة الخدمة في جميع ماكينات شركة ضامن

وذكر بيان الشركة اليوم، أن هذه الماكينات تقوم بادخال القراءات والتحصيل، وتسمح للقارئ والمحصل بالتواجد أمام عداد المياه ليقوما بتسجيل القراءة الصحيحة، الأمر الذي يساعد في ضمان محاسبة المواطن على استهلاكه الفعلي، جاء ذلك تماشياً مع خطة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة، نحو التحول الرقمي والسداد بشكل إلكتروني.

تقديم حلول الدفع الإلكترونية

وأكد الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ضامن، أن الشركة تتمتع به بخبرة في المدفوعات الإلكترونية، وحققت نجاحات في مصر فيما يتعلق بتقديم حلول الدفع الإلكترونية للتيسير على المواطنين وسداد الفواتير والتحصيلات المختلفة بسهولة.

وأكد أن السداد سيكون من خلال ماكينات ضامن للدفع الإلكتروني (POS) الخاصة بالتحصيل الفوري للفواتير، بما يتيح طباعة الفاتورة للعميل ودفع جزء من الفاتورة، مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع، وذلك بهدف التيسير علي عملاء الشركة في كل مكان وكذلك توفير طرق سداد مختلفة ومتنوعة.