أيتن عامر عن مسلسل «مكتوب عليا»: يوجد كيميا مشتركة بيني وبين أكرم حسني

عبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها البالغة، برد فعل الجمهور على مسلسل «مكتوب عليا»، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري 2022، وإشادة الجمهور بأغنية ستو أنا التي تصدرت التريند ومحركات البحث على «جوجل».

أيتن عامر تتحدث عن نجاح أغنية «ستو أنا»

وقالت الفنانة أيتن عامر لـ«الوطن»: «كنت متوقعة نجاح الأغنية بمجرد أن عرضها عليا الفنان أكرم حسني، لأنه من المستحيل أن يقدم شئ دون أن يحقق نجاحاً كبيراً».

وأضافت: «عندما يعرض عليا شئ أوافق بدون أن أقرأ، فهو يحبني ويوجد بيننا كيميا مشتركة في التمثيل، كما أن ردود فعل الجمهور عظيمة، خاصة أن الجمهور حب صوتي وحب الأغنية التي قدمتها مع أكرم حسني، وبإذن الله أتمنى أن يعجبهم الأغنيات التي سوف أطرحها في الفترة المقبلة».

وتابعت: «سعيدة بالتعامل مع المخرج خالد الحلفاوي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها معه، وجمعنا أكثر من عمل من قبل، ولكنه في كل مرة لم يخيب ظني، ودائماً يعطيني مسؤولية كبيرة، أبذل قصاري جهدي كي أكون قدها، والحمد لله أن العمل خرج للجمهور بهذا الشكل».

مسلسل مكتوب عليا

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري k media بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل «مكتوب عليا» على شاشة قناة dmc يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا، ويدور في إطار تشويقي كوميدي.