إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 508 ملايين حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا حول العالم، من تسجيل 508 ملايين حالة، وسجلت الإصابات 507 ملايين و804 آلاف و429 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و236 ألف و397 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي 459 مليونا و980 ألفا و743 حالة .

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 16755055 حالة

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 81058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بينها 15 حالة من الخارج و206 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16755055 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 21873 حالة وفاة.

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن تم تطعيم 44.53 مليون كوري جنوبي، أو«86.8% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل»، فيما تلقى 33 مليونًا «64.4% من السكان، أول جرعة معززة من «لقاح كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية: السماح بتناول الطعام والشراب في دور السينما ابتداء من 25 أبريل الجاري

بدورها، قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، السماح بتناول الطعام والشراب في دور السينما ووسائل النقل العام ابتداء من 25 أبريل الجاري، وقال رئيس وزراء البلاد، «كيم بو-جيوم» في اجتماع حكومي، إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الجهود للعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية، مضيفا إن إلغاء اللوائح لا يعني أن خطر «كورونا» قد اختفى.

ودعا «جيوم»، كبار السن فوق سن الـ60، وخاصة من هم فوق سن الـ80، إلى تلقي جرعة معززة ثانية من «لقاح كورونا».

الصين تسجل 2119 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 2119 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الخميس،، منها 1931 حالة في «شنجهاي»، فيما سجلت البلاد 11 حالة وفاة، جميعها في شنجهاي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4674 حالة وفاة.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إلى تسجيل 17 منطقة في البر الرئيسي الصيني، إصابات محلية العدوى بـ الفيروس، بما في ذلك 63 حالة في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية وواحدة في بكين، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأعلنت السلطات المحلية المعنية في مدينة «شنجهاي» الواقعة شرقي البلاد، اليوم الجمعة، بدء سلسلة من الحملات لقطع جميع سلاسل انتقال «كورونا» في المجتمعات في أقرب وقت ممكن.

وستتبنى مدينة «شنجهاي»الصينية، أيضاً سياسات مختلفة لاختبار وفحص الفيروس في مناطق مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.