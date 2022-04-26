إصابات كورونا حول العالم تقترب من 510 ملايين حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا حول العالم، من تسجيل 510 ملايين حالة، وسجلت الإصابات 509 ملايين و929 آلاف و785 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و245 ألف و80 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي 463 مليونا و28 ألفا و808 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 80361 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 16 حالة من الخارج، و82 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17009865 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 22325 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تطعيم 44.54 مليون كوري جنوبي

أوضحت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن تم تطعيم 44.54 مليون كوري جنوبي، أو«86.8% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة» بشكل كامل، فيما تلقى 33.08 مليون أو«64.5% من السكان»، أول الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا.

وأشارت الوكالة الكورية، إلى تلقي 1.03 مليون شخص، أو«2 % من سكان البلاد»، الجرعة التنشيطية الثانية.

الصين تسجل 1908 إصابات محلية العدوى بـ كورونا

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الثلاثاء، تسجيل البر الرئيسي لـ البلاد، 1908 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 1661 حالة في «شنجهاي»، مشيرة إلى خروج 2323 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس في البر الرئيسي.

وفي وقت سابق، قالت لجنة الصحة المحلية في «شنجهاي»، اليوم الثلاثاء، إن المدينة سجلت، 1661 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و15319 حالة بدون أعراض، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وواصل مختبر «ريتشموند» الذي ينتج لقاح«سبوتنيك في» الروسي المضاد لـ «كورونا» في الأرجنتين استعداده لإطلاق مصنعه للإنتاج الكامل لـ اللقاح في البلاد، وأوضح مصدر مطلع، أن سيتم إطلاق العمل في المصنع في أكتوبر- نوفمبر المقبليين.

وأشارت مصادر، إلى أن المعمل يحتوي حاليا على 1.4 مليون جرعة من لقاح«سبوتنيك في» الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.