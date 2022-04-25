الزيادة مستمرة.. إصابات كورونا حول العالم تسجل 509.5 ملايين حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، 509 ملايين و542 ألف و737 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و243 ألف و199 حالة وفاة، وسجلت حالات الشفاء 462 مليونا و200 ألفا و736 حالة.

ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 16929564 حالة

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 34370 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 31 إصابة وافدة من الخارج و110 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16929564 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 22243 حالة وفاة.

وأشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إلى تطعيم 44.54 مليونا، أو«86.8% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة»، بشكل كامل، فيما تلقى 33.07 مليونا «64.4%» أول جرعة معززة من «لقاح كورونا».

1.6 % من سكان كوريا الجنوبية تلقوا الجرعة المعززة الثانية من اللقاح

تلقى 836753 شخصا،«1.6%» من سكان كوريا الجنوبية، الجرعة المعززة الثانية من اللقاح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

واعتبارا من اليوم الاثنين، يتم خفض تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بـ«كورونا» درجة واحدة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية مع فترة انتقالية مدتها 4 أسابيع ومن المتوقع أن تعتمد البلاد فيروس كورونا كفئة ثانية في يوم 23 مايو في أقرب تقدير.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاثنين، تسجيل البر الرئيسي لـ البلاد، 2666 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» بينها 2472 حالة سُجلت في «شنجهاي»، أمس الأحد.

بدورها، تسجيل 16983 حالة إصابة بـ«كورونا» دون أعراض، مشيرة إلى تسجيل 51 حالة وفاة بـ الفيروس.

وبلغ إجمالي الحالات التي ظهرت عليها أعراض «كورونا» 2472 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الهند، سجلت السلطات، اليوم الاثنين، 2541 حالة إصابة بـ«كورونا» و30 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.