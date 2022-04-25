كم عائد الـ1000 جنيه في 3 بنوك؟.. قارن أسعار الفائدة

يواصل القطاع المصرفي المصري، تقديم العديد من المنتجات المتنوعة إلى عملاء البنوك، من أجل جذب المزيد من العملاء، وتحقيق مبادرة الشمول المالي لتكون جميع التعاملات النقدية للأفراد من خلال البنوك، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، والإعلان عن شهادات الادخار 18% أصبح هناك إقبال متزايد على البنوك لشراء هذه الشهادات؛ بهدف تحقيق أرباح وعوائد مرتفعة.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر في 20 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية بالبنك، ليبلغ متوسط أسعار الفائدة نحو 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلًا من 8.75%.

وعقب هذا القرار، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات ادخارية ذات العائد المرتفع 18%.

ومن خلال هذا التقرير، تستعرض «الوطن»، قيمة العائد المادي إذا كان شخص يمتلك مبلغ 1000 جنيه في 3 بنوك:

البنك الأهلى المصري

يبلغ سعر الفائدة في البنك الأهلي المصري 18% على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي أصدرها بعد قرار البنك المركزي المصري، وبذلك يكون العائد على مبلع الـ1000 جنيه هو 180 جنيه سنويًا، وفي الشهر يبلغ العائد 15 جنيه.

يقدم بنك مصر أعلى عائد على شهادات الادخار 2022، وتتراوح فائدة شهادات الادخار في بنك ناصر الاجتماعي، بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.5% سنويا للعائد السنوي، ففي حالة حساب قيمة العائد على مبلغ 1000 جنيه، يكون العائد السنوي 115 جنيه او 9.16 جنيه شهريًا.

يبلغ سعر الفائدة في بنك مصر 18% على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي أصدرهامؤخرًا، ليكون العائد على مبلع الـ1000 جنيه هو 180 جنيه سنويًا، وفي الشهر يبلغ العائد 15 جنيه.