إصابة 3 أشخاص صدمتهم ربع نقل وفر سائقها هارباً بجرجا (صور)

3 عمال في «شادر مزاتا»، في مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، لم يكتمل يومهم بالعودة للمنزل، حيث اصطدمت بهم سيارة نقل فور عودتهم من العمل، وفر سائقها هارباً.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من مستشفى جرجا العام، يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة مركز جرجا، حيث وقع تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية «توكتوك».

3 مصابين بالحادث وانقلاب التوك توك

ونتج عنه إصابة 3 أشخاص من مستقلي الدراجة النارية «التوكتوك»، أثناء عودتهم من عملهم بشادر قرية مزاتا،.حيث أصيب الأول باشتباه كسر بالحوض وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة، والثاني بسحجات وجروح بالوجه، وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة، والثالث باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات بالرأس وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام لإسعافهم.

هرب سائق السيارة النقل عقب الحادث

وقع الحادث وقت أذان المغرب، أثناء عودة المصابين من عملهم في «شادر مزاتا»، واستقلالهم درجة نارية «توكتوك»، على طريق «مزاتا - جرجا» السريع، فوجئوا بسيارة نقل اصطدمت بهم، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، ولم يستطع سائق الـ«توكتوك» تفاديه، وفر سائق السيارة النقل هارباً من موقع الحادث.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

ووفقاً لشاهد عيان صرح لـ«الوطن» بتفاصيل الحادثة، أنه أثناء سير «توكتوك» على طريق «مزاتا - جرجا»، وأمام محطة صرف صحي بمساكن «الخلافية»، فوجئوا بسيارة نقل مسرعة تصطدم بـ«التوكتوك»، مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق، وفرت السيارة مسرعة، ولم يستطع الأهالي اللحاق بها، حيث فرت مسرعة هاربة بالطريق السريع ولوقوع الحادثة وقت أذان المغرب، وتم الاتصال فوراً بالإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي جرجا العام بسوهاج، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.