درجات الحرارة اليوم 26 رمضان في محافظة سوهاج.. العظمى تصل لـ37

تشهد محافظة سوهاج طقسًا حارًا نهارًا ومائل للبرودة ليلًا اليوم الأربعاء، 26 رمضان، حيث تواصل درجات الحرارة الارتفاع لتتجاوز العظمى 35 درجة مئوية، بينما تنخفض في الليل.

وتسجل درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج، 37 درجة مئوية للعظمى و19 درجة مئوية للصغرى، في طقس حار نهارًا مائل للبرودة في الليل، وأثناء الساعات الأولى من الصباح الباكر ليوم الخميس.

ومع استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء، تشهد محافظة القاهرة ثباتًا نسبيًا في درجات الحرارة التي تتراوح بين 30 درجة مئوية وتصل لـ37 درجة مئوية طوال الأسبوع، وحتى يوم الجمعة المقبل.

استمرار الشبورة المائية على الطرق

كما تستمر الشبورة المائية على مناطق القاهرة الكبرى وشمال سيناء والسواحل الشمالية والطرق المؤدية لمحافظة القاهرة في ساعات الصباح الأولى من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 7 صباحًا، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في شمال وجنوب الصعيد

بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 37 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، وتسجل درجات الحرارة في جنوب الصعيد 39 درجة مئوية للعظمى و23 درجة مئوية للصغرى في طقس شديد الحرارة نهارا ومائل بشكل طفيف ليلا، في طقس مشابه لطقس محافظة سوهاج اليوم.