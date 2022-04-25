«شوقي» يوضح حقيقة تسليم ورقة المفاهيم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تبدأ الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عقب إنتهاء عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الامتحانات ستعقد في 26 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم 21 يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة.

تسليم ورقة المفاهيم لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان

وكشف وزير التعليم حقيقة تسليم ورقة المفاهيم لطلاب الثانوية العامة قبل بداية الامتحانات، قائلا: «سيتم تسليم طلاب الثانوية العامة ورقة المفاهيم داخل لجنة الامتحان أثناء منحهم ورقة الأسئلة والبابل شيت وليس قبل بداية الامتحانات كما يردد البعض»، موضحا أن ورقة المفاهيم سيضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وسيوجد بها أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي درسها الطالب، إذ تعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم ونتاج التعلم

عدم إلغاء الـ«أوبن بوك» في امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلن «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، عدم إلغاء الـ«أوبن بوك»، في امتحانات الثانوية العامة 2022 كما يردد البعض، إذ يتحقق ذلك بوسائل متعددة من ضمنها «كراسة المفاهيم»، مشيرا إلى أن الطالب داخل اللجنة سيحصل على 3 أوراق «البابل شيت»، ويتضمن الاختيارات التى سيظلل الطالب أحدها كإجابة عن كل سؤال، وأيضا ورقة الأسئلة بالإضافة إلى ورقة المفاهيم والتى اعتمدتها الوزارة كبديل للكتاب الورقى والتابلت.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وشدد وزير التعليم على وجود تعليمات صارمة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل اللجان وتوفير أجهزة حرارية داخل اللجان لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للامتحانات.