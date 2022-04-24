توجيه عاجل من «التعليم» للمديريات بشأن موعد صرف مكافأة الامتحانات 2022

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية، بشأن موعد صرف مكافأة الامتحانات 2022، للمعلمين، بمناسبة قرب بدء امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساس (الشهادة الإعدادية) الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول بالمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2022 .. بعد انتهاء الدور الأول

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية إنَّ المادة 4 من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، الخاص بـ مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، نصت على أنَّ يجرى صرف المكافأة لمن يستحقها عقب الانتهاء من امتحانات الدور الأول الذي يتمّ عقده في نهاية العام الدراسي الحالي 2021/2022.

صرف مكافأة الامتحانات 2022 من موازنة العام المالي الحالي

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل، بالتنبيه على اتخاذ اللازم بالبدء في الإعداد والتجهيز لمكافأة امتحانات النقل للعاملين بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وأن يتمّ صرفها فور الانتهاء من امتحانات الدور الأول بموازنة العام المالي 2021/2022.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل زيادة المكافأة الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وهي كالتالي:-

- زيادة المكافأة لـ50 جنيهًا عن وضع أسئلة كل مادة.

- زيادة المكافأة لـ30 جنيهًا عن نموذج الإجابة.

- زيادة المكافأة لـ60 جنيهًا نظير ترجمة كل ورقة الأسئلة.

- زيادة المكافأة 40 جنيهًا نظير مكافأة أسئلة ونموذج إجابة.

- العاملون بمركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يتمّ الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة.

- زيادة قيمة التقدير لتصبح (جنيهين عن كل ورقة إجابة وبحد أقصى 24 ورقة ويجوز العمل فترتين صباحية ومسائية في اليوم الواحد).