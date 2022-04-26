«الجامعات» توضح حقيقة منع الطلاب غير المسددين للمصروفات من الامتحانات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الجاري، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إذ تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك، الإعداد لجداول امتحانات التيرم، تمهيدا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، مع التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وجاءت أبرز الإجراءات الاحترازية، التأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، شرط دخول الامتحانات، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء دخول الطلاب للجامعات أو داحل لجان الامتحانات، وأن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية التي درسها الطالب، خلال الفصل الدراسي الثاني.

موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من الامتحانات

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، حقيقة موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، مؤكدة أنه لن يتم منع أي طالب متعثر من أداء الامتحانات، بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية، وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

استئناف الدراسة بالجامعات اليوم

وأكدت أن لكل جامعة إجراء الحق في اتخاذ الموقف الذي يناسبها، بشأن غير المسددين، موضحة أن الجامعات تقدم دعم غير مسبوق لمساعد الطلاب، من خلال مكاتب رعاية الشباب بشرط تقديم الأوراق المناسبة في هذا الشأن، التي تثبت الحالة الاجتماعية للطالب المتعثر.

وتنتظم اليوم، أعمال الدراسة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، دون تاجيل أو تعطيل للدراسة، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا.