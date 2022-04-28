أمريكا: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في أوكرانيا.. ودبلوماسيون سافروا إلى لفيف

أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكونجرس اليوم أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة فتح سفارتها في أوكرانيا، وقال: «أعتقد أن هذا سيستمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دبلوماسيين سافروا من بولندا إلى لفيف في غرب أوكرانيا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية .

أمريكا تعمل على إعادة دبلوماسييها إلى البلاد

وكان بلينكين أخبر خلال لقائه ووزير الدفاع لويد أوستن مع فولوديمير زيلينسكي، الأحد، الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إعادة دبلوماسييها إلى البلاد.

وفى سياق التطورات بشأن روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، إنه تلقى دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وغرد زيلينسكي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجريت محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.. وقدمت له الشكر على دعم السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها؛ لاسيما الموقف الواضح في الأمم المتحدة.. وتمت مناقشة قضايا الأمن الغذائي.. وأقدر دعوتي إلى قمة مجموعة العشرين».

الرئيس الأوكراني: أجريت محادثات مع رئيس مجموعة العشرين

يذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو هو الرئيس الحالي لمجموعة العشرين.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت قبل شهرين

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، لم تسفر عن نتائج قبل أن تتعقد المفاوضات وتعلن روسيا وقف المفاوضات مع الجانب الأوكراني.