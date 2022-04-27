أوكرانيا: موسكو ستشن ضربات صاروخية وجوية من بيلاروسيا

رجحت وزارة الدفاع الأوكرانية، شن ضربات صاروخية وجوية من بيلاروسيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت الدفاع الأوكرانية، أن روسيا أعادت نشر وحدات إضافية في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا.

جوتيريش يصل أوكرانيا في زيارة رسمية

فى سياق متصل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «كلما انتهت هذه الحرب مبكرا كلما كان أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم»، وذلك بعد وصوله إلى أوكرانيا في زيارة رسمية بعد انتهاء زيارته لروسيا .

جوتيريش: سنواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع

وأضاف جوتيريش: «سنواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل شهرين، وتحديدا 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.