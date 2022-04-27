مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26.. الإخوان يحرقون مقر تمرد

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 قيام عدد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة حرق مقر الرئيسي لحملة تمرد التي تسعى إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد نجاحهم في الحصول على 7 ملايين توقيع، واتهم أعضاء الحملة الرئيس وأنصاره بالوقوف وراء أعمال العنف ضدهم، خاصة مع اقتراب موعد تظاهرات 30 يونيو.

تهديدات في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

كما تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 إلى اجتماع بين أعضاء مكتب الإرشاد بحضور المرشد العام، ليبحثوا الوضع بسبب خوفهم من دعم وزير الدفاع للشعب المصري مقابل جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد البيان الذي أصدره السيسي يحذر من خلال انزلاق البلاد في نفق مظلم، ويمنح الرئيس فرصة لمبادرة صلح مع القوى السياسية.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

وجاءت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26، بعنوان «تهديد» وتتضمن محاولات جماعة الإخوان سواء القيادات أو الأنصار إلى مواجهة غضب الشعب من سياستهم بالعنف ورقض كل المحاولات لوجود مبادرة حقيقية.