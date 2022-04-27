«السيسي» ينفعل على الشاطر ويطرده من مكتبه.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26، عن كواليس اللقاء الذي جمع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، بخيرت الشاطر وسعد الكتاتني قبل ثورة 30 يونيو، لافتة إلى انفعال «السيسي» على الشاطر بعد حديثه عن دخول مقاتلين إلى البلاد لمواجهة المتظاهرين، موجها له رسالة قاسية، قائلا: «كفاية خربتوا البلد بأفكاركم السوداء، اللي هيرفع سلاح في وش الجيش هشيله من وش الأرض».

السيسي يطرد الشاطر من مكتبه

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26، إلى خوف جماعة الإخوان من الوضع في البلاد خاصة مع تعاظم دور حملة تمرد مع الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، وقال الشاطر في اجتماعه مع وزير الدفاع، إن شباب الجماعة على استعداد للشهادة وللصدام مع القوات المسلحة، وأن لديها «الجيش بتاعها»، بالإضافة إلى دعم عدد من الإرهابيين العالميين، من بينهم محمد الظواهري والذي سيمد البلاد بالمجاهدين من أفغانستان والشيشان وغيرها من الدول، وهو ما يدفع السيسي إلى طرد الشاطر مع مكتبه.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 إلى الأيام الأخيرة لجماعة الإخوان الإرهابية في الحكم، حيث كانت تواجه الجماعة تهديدا من الشعب المصري، الذي رغب في سحب الثقة من الرئيس وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد فشل مرسي وجماعته في حكم البلاد.