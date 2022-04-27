السيسي يدعو لمبادرة صلح بين القوى السياسية.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

دعا الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26، إلى مبادرة حقيقة للصلح بين رئيس الجمهورية محمد مرسي في ذلك الوقت، والقوى السياسية.

وكشف السيسي لـ «مرسي»، أن البلاد أصبحت على شفا حرب أهلية خلال فترة لن تتجاوز شهرين، وتقترب من الانزلاق في نفق مظلم من القتال بين أفراد البلد، ويشكل الانقسام خطر على الدولة وتهدد الأمن القومي المصري.

كما شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26، قيام الرئيس محمد مرسي بحضور مؤتمر لدعم الثورة السورية بإيعاذ من جماعة الإخوان بهدف فتح باب الجهاد في سوريا، وأعلن خلال المؤتمر قطع العلاقات مع النظام السوري في ذلك الوقت.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26

وعلى الجانب الآخر، طلب من الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، تدخل الجيش لدعم الثورة السورية، وهو ما رفضه تماما وزير الدفاع، قائلا إن مسئولية الجيش هي الدفاع عن الأمن القومي المصري فقط، وأن القضية السورية حرب أهلية وهدفها تدمير الدول من الداخل، والأيام المقبلة سوف تثبت خطورة تلك الحرب.