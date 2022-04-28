القبض على قاتل ابن عمه في ليلة القدر بالإسماعيلية.. خلاف مادي سبب الجريمة

ألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام، القبض على قاتل ابن عمه في جريمة ليلة القدر والتي شهدتها منطقة البلابسة قبل دقائق من مدفع الإفطار.

وقالت المصادر الأمنية إنه تم ضبط المتهم والتحفظ علي السلاح المستخدم في الجريمة فيما تم التحفظ علي جثمان المتوفى في مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين بشارع الجبلاوي بمنطقة البلابسة بدائرة قسم ثان أصيب فيها شخص بطعنات مختلفة.

وانتقل علي الفور ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الجريمة، كما نقلت سيارات الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله بدقائق.

وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى أن خلافًا نشب بين المجني عليه ويدعى محمد ماهر عبد الرحيم 30 سنة مع ابن عمه صابر رشاد عبد الرحيم 31 سنة بسبب خلافات مالية بينهما.

القبض علي المتهم

ونجح النقباء محمود عبد الفتاح ومصطفي الهادي وأحمد رضا وعبد الله صبحي ومحمد فرحان معاونو مباحث قسم ثان الإسماعيلية في القبض على المتهم مرتكب الواقعة والتحفظ علي السلاح المستخدم.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات فيما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

وقال شهود العيان من أهالي القرية إن المتهم دخل في مشادة مع المجني عليه أمام منزلهما تطورت إلى مشاجرة، فطعنه طعنة نافذة أودت بحياته ولم يستطع الإسعاف الوصول به إلى المستشفى قبل وفاته متأثرا بالطعنة.